55-latek przywłaszczył porsche warte 500 tysięcy złotych, auto odzyskali policjanci

Do policjantów z Mokotowa zgłosił się właściciel firmy leasingowej. Miał kłopot z klientem, który nie chciał zwrócić Porsche 911 Targa 4, wartego 500 tysięcy złotych.

Do mokotowskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o przywłaszczeniu auta. Właściciel firmy leasingowej zgłosił, że leasingobiorca od dłuższego czasu nieterminowo spłacał raty. "Właściciel wezwał klienta do zwrotu pojazdu, 55-latek nic sobie z tego nie robił i dalej go użytkował' - przekazała w komunikacie Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.