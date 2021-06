Dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia, muzykoterapia. Dwie dzielnice na pomoc dzieciom

Jak informuje ratusz, "Przytulas", czyli nowa placówka rehabilitacyjna dla dzieci, działa w Centrum Zdrowia Białołęka przy Przykoszarowej 16. To filia Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, finansowana przez miasto. - Zdrowie najmłodszych mieszkańców Warszawy jest dla nas bezcenne. Ośrodek, na którego działalność władze miasta przekazały niemal 600 tysięcy złotych, to nowoczesna placówka, gdzie zespół najlepszych specjalistów kompleksowo rehabilituje dzieci z różnorodnymi zaburzeniami wieku rozwojowego – mówi cytowana w komunikacie prasowym wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za politykę zdrowotną.

900 świadczeń rehabilitacyjnych miesięcznie

Zajęcia wyrównawcze w Śródmieściu

- Każde przedszkole to miejsce, w którym nauka powinna przeplatać się z zabawą. Jednak wychowankowie placówek integracyjnych potrzebują czegoś więcej, by móc się rozwijać. Doskonale to rozumiemy. Choć nikt nie jest w stanie sprawić, że znikną problemy, z jakimi się zmagają, to dzięki naszym zajęciom damy im szansę na o wiele lepszą przyszłość. Unikalność tego projektu wysunie Śródmieście na pierwsze miejsce w rankingu stołecznej oferty integracyjnej. Będziemy warszawskim liderem również w tej dziedzinie oświaty - mówi cytowany w komunikacie burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.