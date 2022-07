"Przyjmował od klientów opony na przechowanie, potem je sprzedawał". Wulkanizator zatrzymany

Zabarykadował się w mieszkaniu

Funkcjonariusze zebrali dowody przeciwko 37-letniemu właścicielowi zakładu wulkanizacyjnego i postanowili złożyć mu wizytę. Mężczyzna nie chciał ich wpuścić do mieszkania, w którym się zabarykadował. O pomoc poproszono straż pożarną. Przy pomocy wysięgnika policjanci próbowali dostać się do mieszkania przez balkon.

- Widząc, co się dzieje, mężczyzna otworzył drzwi i przyjął gości, leżąc na podłodze. Twierdził, że nie otwierał, ponieważ musiał się skontaktować ze swoim adwokatem. Policjanci znaleźli w jego mieszkaniu jeden z przywłaszczonych kompletów opon. Podejrzany tłumaczył się, że przywiózł je do mieszkania celem przechowania - zrelacjonował Koniuszy. Policjant dodał, że mężczyzna usłyszał zarzuty przywłaszczenia co najmniej czterech kompletów opon.