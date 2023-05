Przyjechał i odjechał. Rosyjski ambasador nie złożył kwiatów na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich 

Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew chciał złożyć wieniec na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich z okazji obchodzonego 9 maja w Rosji Dnia Zwycięstwa. Uniemożliwili mu to protestujący przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

- Do złożenia wieńca nie doszło. Do pomnika nie dopuścili go zgromadzeni tam ludzie. Ambasador po chwili odjechał samochodem z terenu cmentarza - przekazał Tomasz Zieliński.