Polska uruchamia pociąg do transportu rannych z Ukrainy. Trafią do szpitala na Stadionie Narodowym

Jak poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Przemyślu gotowy jest pociąg z pięcioma wagonami przystosowanymi do transportu rannych z Ukrainy. Będą oni przewożeni do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pod Lublinem ma zaś powstać "hub humanitarny".

Jak przekazał w sobotę Michał Dworczyk, cztery wagony przygotowanego pociągu zawierają pomoc humanitarną dla obwodu lwowskiego. - W razie potrzeby pociąg sanitarny będzie wjeżdżał do Mościsk, tam odbierał rannych, a następnie jechał do Warszawy, do szpitala na Stadionie Narodowym, skąd po diagnostyce ranni mają być transportowani do szpitali specjalistycznych - przekazał szef KPRM.

- Mamy nadzieję, że tych wagonów do transportu rannych nie trzeba będzie wykorzystywać - zastrzegł Dworczyk.

Podkreślił, że Polska zrobi "wszystko, aby w tych dniach ułatwić życie tym Ukraińcom, którzy bohatersko bronią swojej ojczyzny i również tym, którzy muszą uciekać przed działaniami wojennymi".

Z kolei jak przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, 120 szpitali w Polsce zadeklarowało pomoc rannym z Ukrainy. - Mamy około siedem tysięcy miejsc przeznaczonych dla osób, które wymagają operacji chirurgicznej lub ortopedycznej, mogą być osoby poparzone, które wymagają pomocy - podał Kraska.

O pociągu sanitarnym informował też w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. "Pociąg ratunkowy dla blisko 150 rannych już prawie gotowy. Razem z @WaldekKraska rozmawialiśmy z ekipą medyczną oraz służbami mundurowymi które współpracują z @MZ_GOV_PL przy organizacji transportu poszkodowanych z Ukrainy" - napisał szef resortu zdrowia.

Do Mościsk trafi pomoc humanitarna

Ponadto Dworczyk zapowiedział, że do Mościsk trafi pomoc humanitarna z Polski. Pomoc zostanie także przekazana do "obwodu lwowskiego". Wyjaśnił, że zostało to uzgodnione z władzami ukraińskimi. - Takie potrzeby są, jest sporo uchodźców na terenie obwodu lwowskiego, którym trzeba pomóc - podkreślił.

Zapowiedział też, że w poniedziałek, pod Lublinem ruszy "duży hub" (węzeł transportowy) dla pomocy humanitarnej, który będzie prowadzony przez Rządowa Agencję Rezerw Strategicznych. "Z tego hubu będzie trafiała wszelka pomoc na Ukrainę" - powiedział Dworczyk.

Jak wyjaśnił pomoc będzie kierowana z organizacji międzynarodowych oraz od "bardzo wielu podmiotów, które zgłaszają, że chcą pomagać najechanej Ukrainie" i chcą przekazywać pomoc humanitarną. - Wiemy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. To co dzisiaj jest możliwe - dowiezienie pomocy humanitarnej do danego miejsca - jutro może się okazać już niemożliwe. Dlatego na bieżąco będziemy tę logistykę, w porozumieniu z MSZ i ukraińskimi partnerami planować. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest to tego przygotowana, ma zasoby transportowe i logistyczne - mówił Dworczyk.

Zapowiedział, że kolejne szczegółowe informacje o działaniu tego sytemu transportowania pomocy humanitarnej na Ukrainę zostaną podane w poniedziałek. - To jest niezwykle budujące, że od kilku dni mamy do czynienia z ogromnym zrywem solidarności wśród Polaków. Nie spotkałem człowieka, który nie chciałby w jakiś sposób pomóc Ukraińcom najechanym przez barbarzyńców z Rosji - powiedział szef KPRM.

Autor:dg/r

Źródło: PAP