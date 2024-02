Przygotowania do 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. "Nie ma nic ważniejszego niż wolność i niepodległość"

W Muzeum Wojska Polskiego odbyło się spotkanie prezydenta Warszawy i ministra obrony narodowej z przedstawicielami środowiska Powstańców Warszawskich. Dotyczyło obchodów wypadającej w tym roku 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. - Nie ma nic ważniejszego w życiu narodu niż wolność i niepodległość. Starajmy się, by pokolenie młodych ludzi nabrało do tego przekonania" - powiedział Powstaniec Warszawski Jerzy Mindziukiewicz.

W piątek w Muzeum Wojska Polskiego w warszawskiej Cytadeli wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się z uczestnikami Powstania Warszawskiego, w związku z wypadającą w tym roku 80. rocznicą wybuchu Powstania.

- Nie ma nic ważniejszego w życiu narodu niżeli wolność i niepodległość. Starajmy się, żeby nowe pokolenie młodych ludzi nabrało do tego przekonania. Bo człowiek nabiera najwięcej przekonania wtedy, kiedy coś utraci. My potraciliśmy wolność mając 13-15 lat. Z godziny na godzinę staliśmy się ludźmi dojrzałymi. Byliśmy dziećmi, kiedy wybuchała wojna, a potem przez pięć lat okupacji staliśmy się ludźmi zupełnie dorosłymi i pragnącymi tylko jednego: jak najszybciej się wyzwolić, jak najszybciej uzyskać wolność i niepodległość. Myślmy o tym zawsze i wpajajmy to młodym ludziom - powiedział powstaniec warszawski Jerzy Mindziukiewicz.

Mindziukiewicz razem z szefem MON oraz prezydentem Warszawy podpisali list intencyjny ws. 80. rocznicy wybuchu powstania.

Pomoc dla "profesorów wolności i patriotyzmu"

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał Powstańców Warszawskich "profesorami wolności i patriotyzmu".

- Będziemy zwiększać dostępność, zwiększać opiekę służby zdrowia, wojskowej służby zdrowia, ochrony zdrowia jako całości nad naszymi bohaterami, nad kombatantami, nad weteranami, nad wszystkimi, którzy przyczynili się do wolności i niepodległości ojczyzny, do bronienia pokoju w Polsce i na świecie - zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz. Podziękował przy tym weteranom za to, że "wspólnie w ojczyźnie naszej możemy przygotowywać się do wielkiego wydarzenia, jakim jest 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego".

Zadeklarował także, że MON będzie ze wszystkich sił wspierać organizatora uroczystości 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, jakim jest Warszawa z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim.

- Wojsko Polskie wykona to zadanie najlepiej jak potrafi, z miłością do Powstańców Warszawy - obiecał.

"Mimo odmiennych poglądów - walczyli razem"

- W naszych czasach tak trudno autorytety, tak trudno o ten - tak istotny dla nas - kierunkowskaz wartości i to właśnie Powstańcy Warszawscy zawsze nam ten kierunkowskaz dawali. Dawali nam swoją radę, poczucie tego, że możemy się odwołać do ich autorytetu. To jest niesłychanie istotne. Zwłaszcza w tych bardzo trudnych czasach, gdzie społeczeństwo polskie jest podzielone, Powstańcy pokazywali nam jak dbać o wspólnotę i jak być razem jako polskie społeczeństwo w te dni, które dla nas wszystkich są tak bardzo ważne - powiedział Rafał Trzaskowski.

Podkreślił, że chociaż powstańcy często mieli odmienne od siebie wzajemnie poglądy - walczyli razem. Trzaskowski wyraził też zadowolenie faktem, że rząd chce włączyć się w pomoc dla weteranów - w dbaniu o ich zdrowie, by mogli być tym wzorem jak najdłużej i by mogli przekazywać swoje doświadczenia kolejnym pokoleniom.

