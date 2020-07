Wodociągowcy podali przyczynę awarii w "Czajce"

"Wada ukryta"

Jak podało w komunikacie MPWiK, wszystko zaczęło się od rozszczelnienia się jednego z dwóch rurociągów – nitki A. Do wnętrza tunelu, w którym były zlokalizowane, jak również do przestrzeni pod samymi rurami, zaczęły napływać pod bardzo dużym ciśnieniem ścieki powodujące dalsze uszkodzenia nitki A oraz następnie nitki B.

"Splot niekorzystnych czynników"

Dodał, że łączniki rurociągu były przycinane na budowie, i choć jest to zabieg dopuszczalny, to w warunkach prac jakość takiego przycinana jest gorsza niż w przypadku wykończenia fabrycznego. - Pojawiają się nierównomierności, które w przypadku docisku do mniej odkształcalnej stali w rurociągu sąsiednim, mogły prowadzić do naprężeń, złożonego stanu naprężeń i uszkodzenia - wyjaśnił profesor.