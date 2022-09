"Mamy być plasterkiem na tęsknotę". Przybywa ukraińskich pomocników nauczycieli

- Dziecko z dzieckiem to się zawsze dogada, ale w kontaktach z dorosłymi bywa już gorzej. Trzeba pomóc i to moja praca - opisuje krótko Julia, kiedyś nauczycielka matematyki w klasach I-IV na Ukrainie, a teraz asystentka nauczyciela w szkole podstawowej na obrzeżach Warszawy. Pomaga i starszym, których wkrótce czeka szkoła średnia i maluchom, które zapodziały buty na zmianę. A często też rodzicom, którzy się w zawiłościach polskiego systemu oświaty nie odnajdują.

Przybyło 234 ukraińskich pedagogów w ciągu dwóch dni

Poruszające historie oraz praca dająca poczucie sensu

- Mój nas na początku kwietnia dowiózł do granicy w Przemyślu. Potem wrócił, a ja z mamą i córką ruszyłam do Warszawy - opowiada Wita. Córce było najłatwiej. Chciała studiować w Polsce i od trzech lat uczyła się języka. Teraz poszła na zarządzanie na UW. Wita, jako nauczycielka, gdy dostała pracę z dziećmi też poczuła sens. Najgorzej z mamą, bardzo tęskni. A i o godną pracę nie jest łatwo.

Ale równie ważne jest to, że czują się potrzebne. Natalia, anglistka tłumaczy, że ukraińskie dzieci po przyjeździe do Polski odnajdywały się dobrze, traktowały to jak przygodę, jednak teraz, tęsknią. - I my mamy być trochę takim plasterkiem na tęsknotę – dodaje.