Przybywa chętnych, by zostać rachmistrzem. Nabór wydłużony

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych rozpoczął się 1 lutego. Początkowo miał potrwać do 9 lutego, jednak we wtorek ratusz poinformował o wydłużeniu terminu o kolejne siedem dni. To oznacza, że rekrutacja zakończy się 16 lutego.

"Obecnie mamy zarejestrowanych ok. 450 kandydatów, a kilkadziesiąt kolejnych zgłoszeń weryfikujemy. Choć do przeprowadzenia spisu potrzebnych jest 745 rachmistrzów, to - uwzględniając niezbędną rezerwę kadrową w wysokości 25 proc. - liczba ta zwiększa się do 930 rachmistrzów. Dotychczas kandydaci najchętniej wysyłali swoje zgłoszenia za pośrednictwem e-maila lub poprzez ePUAP, ale można je również składać bezpośrednio w Urzędzie przy ul. Kruczkowskiego 2 lub wysłać pocztą" - poinformował ratusz.