"Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano". Incydent przy stacji metra Centrum

Do zajścia doszło w niedzielę, około godziny 20 na popularnej "patelni", czyli placu przy wejściach na stację metra Centrum. O sprawie poinformowała na Facebooku organizacja Food not Bombs (Jedzenie zamiast Bomb), która zorganizowała charytatywną akcję.

"Podczas cotygodniowego rozdawania ciepłych posiłków oraz zimowych ubrań osobom potrzebującym i bezdomnym zostaliśmy zaatakowani przez grupę agresywnych chłopców. Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano. Dlaczego? Chłopcy agresywnie mówili, że pomagamy nierobom i nieudacznikom oraz że oni kochają wojnę i hitlera (sic!) dlatego są przeciwni naszej akcji" - opisują na swoim profilu na Facebooku działacze Food not Bombs.

Z ich relacji wynika, że napastnicy mieli atakować również osoby postronne. "Pobity i zagazowany został mężczyzna, który zareagował na to jak neo-naziści zaczepiali ludzi i hajlowali w metrze" - czytamy na profilu Food not Bombs na Facebooku.

Do wpisu dodano krótkie nagranie, na którym widać, jak trzech mężczyzn podchodzi do stoiska znajdującego się przy stacji metra i zrywa baner. Film nagle urywa się. Z komentarzy pod postem wynika, że nagranie wykonała postronna kobieta, która - jak piszą działacze Food not Bombs - również została zaatakowana.