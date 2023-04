W ogrodzie budynku związanego z historią getta zakopano kapsułę czasu

Obok siedziby powstającego Muzeum Getta Warszawskiego zakopano kapsułę czasu. Zawiera ona materiały i pamiątki, a także przesłanie skierowane do przyszłych pokoleń. - Miejmy nadzieję, że zostanie otwarta w lepszych, spokojniejszych i szczęśliwszych czasach - powiedział dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski.

W ogrodzie dawnego szpitala dziecięcego Bersohnów i Baumanów zakopano we wtorek, w przeddzień 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, kapsułę czasu. Uroczystość symbolicznie rozpoczęła proces budowy nowej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego.

Stankowski: symboliczny krok na drodze do budowy naszej instytucji

- Data naszego spotkania nie jest przypadkowa. W dniu jutrzejszym będziemy obchodzić 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim, którego upamiętnienie jest jednym z najważniejszych celów naszego muzeum. Wybraliśmy ten szczególny dzień na zrealizowanie kolejnego symbolicznego kroku na drodze do budowy naszej instytucji - wkopania kapsuły pamięci na terenie przyszłej siedziby muzeum - powiedział dyrektor Stankowski.

- Umieszczamy dziś w ziemi kapsułę czasu zawierającą wśród wielu materiałów i pamiątek także przesłanie skierowane do przyszłych pokoleń, miejmy nadzieję, że zostanie otwarta w lepszych, spokojniejszych i szczęśliwszych czasach. W szczególnym sensie taką kapsułą będzie samo Muzeum Getta Warszawskiego, które poniesie w przyszłość pamięć o tragicznym losie warszawskiej dzielnicy zamkniętej i bohaterstwie jej mieszkańców - w obliczu niemieckiego, nazistowskiego terroru, a także przesłanie "Nigdy więcej", które nie powinno zostać zapomniane - podkreślił Stankowski.

W kapsule znalazły się także m.in. nagrania dla przyszłych pokoleń od członków Rady Muzeum Getta Warszawskiego oraz wywiad dyrektora. Wicepremier Piotr Gliński w kapsule czasu złożył znaczek Polski Walczącej, nawiązujący do działającego w tym miejscu szpitala podczas Powstania Warszawskiego, zaś wiceminister kultury Jarosław Sellin - zdjęcie sprzed trzech lat z uroczystości przejmowania budynku szpitala przez Muzeum Getta Warszawskiego.

Nissenbaum: marzenie mojego ojca zostaje zrealizowane

Prezes Fundacji Rodziny Nissenbaumów Gideon Nissenbaum powiedział, że jego ojciec Sigmund Nissenbaum urodził się w getcie, później przebywał w obozie w Treblince, a gdy wrócił do Warszawy w 1983 roku, w 40. rocznicę powstania w getcie warszawskim, miał marzenie, żeby stworzyć muzeum, instytucję upamiętniającą getto, ale nie było wsparcia dla jego inicjatywy. - Dlatego tym bardziej cieszę się dzisiaj, że jego marzenie zostaje zrealizowane. Chciałbym umieścić w kapsule czasu medal mojego ojca i jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wspierają ten pomysł - powiedział Nissenbaum.

Wiceprzewodnicząca Rady Muzeum Getta Warszawskiego Małgorzata Naimska zaznaczyła, że "pamięć to nasza historia, nasza tożsamość" - Naturalnym nośnikiem tej pamięci tutaj, w tym miejscu, jest Muzeum Getta Warszawskiego. Muzeum, które nas, jako członków rady za każdym razem zaskakuje – zarówno ilością, jak i jakością wykonanej pracy. A przecież oprócz działalności wydawniczej, naukowej i edukacyjnej - bardzo ważnej i bardzo szerokiej - muzeum cały czas prowadzi inwestycje budowy tego właśnie muzeum - zwróciła uwagę, gratulując całemu zespołowi instytucji. - Pewien filozof hiszpański powiedział kiedyś, że ci, którzy nie znają swojej historii, skazani są na jej powtarzanie. Dzięki temu muzeum mam nadzieję, że ta historia się tutaj nie powtórzy - powiedziała.

Gliński: najlepszym sposobem instytucjonalizacji pamięci jest budowanie mądrych instytucji

W uroczystości brał udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. - Najlepszym sposobem instytucjonalizacji pamięci jest budowanie mądrych, przyjaznych instytucji, które edukują, prowadzą dialog, debatę. Dzięki nim możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dlatego też dzisiaj chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej instytucji - powiedział Gliński.

Szef MKiDN podkreślił, że inicjatorów powstania muzeum było wielu, ale jego zainspirował szczególnie zmarły w marcu prof. Paweł Śpiewak. - To była druga połowa 2017 roku Paweł Śpiewak, ówczesny dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, mój kolega, socjolog, przyszedł w różnych sprawach służbowych i powiedział o tej idei, że tu jest taka nieruchomość, że od lat środowiska żydowskie myślą o tym, że to powinno być miejsce poświęcone pamięci, gettu warszawskiemu, że tu powinno powstać muzeum. My w zasadzie podjęliśmy decyzję od razu. Ja się nawet dziwiłem, że przez tyle lat nie można było takiej decyzji podjąć - stwierdził.