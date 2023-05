Przy plaży wyłowiono zwłoki. Zauważył je spacerowicz. Jest śledztwo prokuratury

We wtorek w okolicy plaży Romantycznej na wschodnim brzegu Wisły znaleziono zwłoki. Zauważył je spacerujący przechodzień, sprawę zgłosił na policję. Funkcjonariusze wyciągnęli oraz zabezpieczyli ciało mężczyzny. Jego tożsamość jest na razie niepotwierdzona. Postępowanie w sprawie prowadzi prokuratura.

