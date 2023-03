Wieczorne pociągi SKM na skróconej trasie

Wieczorne zmiany w rozkładzie linii S1 będą obowiązywać od czwartku, 16 marca do soboty, 18 marca. Zarząd Transportu Miejskiego przekazał w komunikacie, że ostatni pociąg SKM linii S1 z Pruszkowa do Otwocka odjedzie o godz. 18.51, a z Otwocka do Pruszkowa o godz. 21.14. Pozostałe pociągi z obu kierunków będą kursowały wyłącznie do Warszawy Wschodniej. Natomiast po godz. 21.40, od strony Otwocka zostanie wprowadzony ruch wahadłowy pociągów S1 na trasie Otwock – Warszawa Falenica – Otwock.