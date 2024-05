Ranna kobieta, zgięta wpół, opierała się o ogrodzenie ogródka gastronomicznego

"Podbiegł do nas i powiedział, że jego żona przewróciła się podczas jazdy rowerem i 'się skaleczyła'" – powiedziała cytowana w komunikacie strażników inspektor Agnieszka Ojrzyńska z I Oddziału Terenowego. "Nie zdawał sobie sprawy, jak poważna była ta sytuacja" - dodała.

"Kobieta miała zakrwawione ubranie - od krótkich spodenek aż do stóp. Kolor krwi oraz obfitość krwawienia nie pozostawiała wątpliwości – doszło do niezwykle niebezpiecznego naruszenia tętnicy udowej. Natychmiast wezwaliśmy pogotowie i przystąpiliśmy do akcji ratunkowej" - opisała Ojrzyńska, która podobnie jak jej partner z patrolu, jest ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy.