Za "prezent od kolegi" może pójść do więzienia

Przedstawiciele Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przypominają: na posiadanie amunicji niezbędne jest zezwolenie. Nie miał go pasażer, którego zatrzymano na Lotnisku Chopina. Mężczyzna leciał do Bergamo, do bagażu podręcznego zapakował jedną sztukę amunicji. Funkcjonariuszom tłumaczył, że to prezent od kolegi.