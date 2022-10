Przewozy na aplikację jak taksówki "tylko bez gwarancji bezpieczeństwa"

Jak taksówka, tylko "z obejściem przepisów"

I zastanawiał, czym w takim razie przewóz różni się od taksówki. - Brakiem jakiejkolwiek weryfikacji kierowców - odpowiadał. - Uber teraz próbuje to naprawiać, ale trudno nie mieć takiego wrażenia, że Uber próbuje sprzątać po tym, co sam narobił. Mieliśmy przez dziesiątki lat systemy weryfikacji taksówkarzy, licencje taksówkarskie, to we wszystkich cywilizowanych zachodnich krajach był to dosyć mocno regulowany rynek. W tym momencie mamy sytuację, że Uber wszedł bez jakichkolwiek regulacji, a teraz próbuje się regulować. Tylko jak Uber się wyreguluje, to odpadnie jego podstawowa zaleta, jaką jest niska cena dla klienta - zauważył. Zaznaczył, że powodem niskiej ceny było właśnie to, że nie było procedur, weryfikacji.