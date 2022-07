"Rzadki przykład obiektu tego typu". Grochowska lokomotywownia zabytkiem

Hala lokomotywowni "Olszynka Grochowska" trafiła do rejestru zabytków. Budynek z lat 30. XX wieku został uznany za unikatowy przykład budownictwa kolejowego. Udało mu się przetrwać II wojnę światową bez poważnych zniszczeń. Obecnie prowadzona jest tam obsługa elektrycznych lokomotyw.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o wpisaniu do rejestru zabytków budynku hali lokomotywowni "Olszynka Grochowska", wzniesionej w latach 30. XX wieku. Znajduje się ona przy ulicy Chłopickiego 53 w Warszawie na terenie stacji kolejowej Grochów.

Hala lokomotywowni została wzniesiona w związku z elektryfikacją Warszawskiego Węzła Kolejowego. Budynek zaprojektowany na zlecenie Ministerstwa Komunikacji przez Biuro Projektów i Studiów PKP obsługiwać miał cztery tory postojowe do bieżącej konserwacji elektrowozów i zaplecze administracyjno-techniczne. Projekt opracowany został przez inżyniera Wacława Żenczykowskiego. Do jego realizacji przystąpiono na przełomie 1937 i 1938 roku, a budowę ukończono pod koniec 1938 roku.

Podczas II wojny światowej budynek użytkowany był zgodnie z przeznaczeniem. Zabudowa stacji postojowej Grochów nie uległa zniszczeniu i po 1945 roku obsługiwała tabor kolejowy zarówno z prawo- jak i lewobrzeżnej Warszawy. Pod koniec lat 50. XX wieku do budynku dostawiono dodatkową halę mieszczącą jeden tor, do obsługi nowocześniejszych i dłuższych zestawów taboru trakcyjnego. Hala swoją funkcję pełniła do przełomu lat 60. i 70. XX wieku, kiedy część jej zadań przejęła hala elektrowozowni Nowy Grochów.