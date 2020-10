Veturilo na zakręcie. Główny przetarg unieważniony, awaryjny się przeciąga

Umowa z dotychczasowym operatorem systemu rowerów miejskich - firmą Nextbike obowiązuje tylko do końca roku . Jeszcze w marcu ZDM ogłosił przetarg na nowego, który miał odpowiadać za Veturilo przez osiem kolejnych lat. Wpłynęła jedyna oferta - od hiszpańskiej firmy Marfina S.L. , ale drogowcy nie zdecydowali się na podpisanie umowy. Propozycja była o połowę wyższa niż przewidywali.

Cięcia i przesunięcia

- Skoro skarga w jest w KIO, to nie można otworzyć ofert. Dlatego termin ich zgłaszania przesunęliśmy na 19 października - zaznacza Pieńkos. - Nie chcielibyśmy już tego terminu bardziej przesuwać, bo wówczas jest mniejsza szansa, że znajdzie się chętny na uruchomienie tymczasowego systemu od marca - dodaje.

System pomostowy ma działać od marca 2021. Przetarg obejmuje dotychczasową liczbę stacji (331) i standardowych rowerów (4870). Dopuszcza, by oferent zaproponował zarówno system stacyjny działający na obecnych zasadach, jak i zmodyfikowany - stacje bez terminali, rowery wyposażone w komputer umożliwiający wypożyczenie.

Koronawirus i hulajnogi

A co z docelowym przetargiem? ZDM chce rozpisać go ponownie w marcu, by mógł zacząć funkcjonować od 2022 roku.