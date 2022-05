Zmiany na placu Trzech Krzyży. Po remoncie będzie miejsce dla rowerzystów. Ale zabraknie zieleni

Będzie sygnalizacja na najbardziej niebezpiecznym przejściu

Inwestycja zakłada budowę sygnalizacji świetlnej oraz azyli na przejściu dla pieszych na wysokości kościoła św. Aleksandra, po południowej stronie placu. Poprawi ona bezpieczeństwo pieszych, którzy mają w tym miejscu do pokonania szerokie jezdnie. "Obie zebry przez trzy i cztery pasy ruchu, zostały ocenione kolejno na 1 i na 0 w audycie przejść dla pieszych. To jedne z najbardziej niebezpiecznych przejść w centrum miasta" - wyjaśnia wydział prasowy urzędu miasta.

Po jednej stronie ścieżka, po drugiej pas rowerowy

- Drugim ważnym elementem projektu jest wytyczenie dróg i pasów rowerowych. To miejsce było dotąd rowerowo niedostępne, chociaż dochodzą do niego szlaki rowerowe - przyznaje Jakub Dybalski.

Nowy przystanek autobusowy

Historia ważniejsza niż zieleń?

- Planowaliśmy umieścić na placu sporo zieleni, około 20 drzew. W pierwotnym projekcie zaproponowaliśmy różne gatunki. Miała powstać zielona wyspa przed kościołem świętego Aleksandra, tam gdzie teraz jest zawrotka dla samochodów. Miał tam być trawnik i krzewy. Będzie chodnik asfaltowy. Musieliśmy dostosować się do do warunków konserwatora zabytków, który ostatecznie zgodził się na cztery drzewa po stronie północnej placu. Te cztery drzewa są w finalnym kształcie placu, zatwierdzonym przez konserwatora. Do ustalenia pozostało, jakie to będą gatunki - podsumował.