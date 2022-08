Otworzyli oferty w przetargu na projekt trzech ulic i skrzyżowania

czytaj dalej

Jak ustalił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, biuro podróży "U Brata Józefa" działało bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru organizatorów turystyki. Oznacza to, że klienci biura nie są objęci gwarancją ubezpieczeniową, jaka przysługuje turystom korzystającym z usług zarejestrowanych biur podróży. Urząd marszałkowski skierował sprawę do organów ścigania. Prowadzący biuro tłumaczy jednak, że przy pielgrzymce do Medziugorie pomagał tylko w ubezpieczeniu i w zorganizowaniu autokaru, a organizatorem była osoba prywatna - siostra zakonna.