Wiceprezydent Warszawy: mamy porozumienie z kolejarzami na tunel, będziemy ogłaszali przetarg

Przetarg w drugim kwartale

Co z wiaduktem w Rembertowie?

Bezkolizyjnej przeprawy przez torowisko pilnie potrzebuje również sąsiedni Rembertów. W tej dzielnicy trwają przygotowania do budowy wiaduktu w ciągu ulicy Chełmżyńskiej. W maju ogłoszono przetarg, a we wrześniu otwarto koperty. Zgłosiło się 10 firm, które złożyły oferty w przedziale od 68,5 do 87,2 milionów złotych. Do tej pory jednak przetarg nie został sfinalizowany, bo - jak wyjaśnił wiceprezydent Olszewski - sprawa jest w sądzie. - Jedna z firm biorących udział w postępowaniu odwołała się do sądu od rozstrzygnięcia Krajowej Izb Odwoławczej - wyjaśnił Olszewski.