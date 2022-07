Przeszczepy serca i płuc w klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest zgoda ministra

- Mam nadzieję, że powstanie tu również program mechanicznego wspomagania krążenia serca, to znaczy wszczepiania pomp, które są przeznaczone dla pacjentów niekwalifikujących się do transplantacji serca, albo kwalifikujących się i oczekujących na transplantację. Są to pompy, które są przeznaczone również dla dzieci i mam nadzieję, że ten program będzie funkcjonował także w szpitalu pediatrycznym - podkreśla kierownik Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM prof. Mariusz Kuśmierczyk.

Przeszczepiają już wątroby, trzustki, nerki, szpiku

Program zakładał m.in. wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców o co najmniej 100 procent, a przeszczepień nerki od żywego dawcy o co najmniej 500 procent w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku. Celów tych nie udało się jednak zrealizować. Do 2019 roku, czyli ostatniego roku przed wybuchem epidemii, liczba przeszczepień narządów wzrosła zaledwie o 40 procent, a liczba przeszczepień nerki od żywego dawcy o 126 procent.