Przesuwają Kanał Czerniakowski. Część schowają w wielkiej rurze

Na środę, 6 marca, organizacje zrzeszające rolników zapowiedziały protest w centrum Warszawy, między innymi przed Sejmem i kancelarią premiera. Pierwotnie rolnicy planowali wjechać ciągnikami do miasta, ale na to zgody nie wydał stołeczny ratusz, co potwierdził sąd. Jak podaje rzeczniczka magistratu, największą demonstrację organizator zapowiedział na 150 tysięcy osób.