Tragiczny wypadek na Sokratesa, kluczowy świadek przesłuchany

Srebrne auto przepuszcza pieszych, pomarańczowe - nie

Na nagraniu widzimy srebrny samochód, który zatrzymuje się przed zebrą, by umożliwić pieszym przejście na drugą stronę jezdni. Gdy ci znajdują się za połową pasów, następuje uderzenie. Po wypadku pomarańczowe auto przejeżdża kawałek, obraca się i zatrzymuje tyłem do kierunku jazdy. Nagranie( do godz. 18.) udostępniło 151 osób.