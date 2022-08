Usłyszała przeraźliwy krzyk, na klatce schodowej znalazła młodą kobietę w kałuży krwi

Do zdarzenia doszło we wtorek, na ulicy Marywilskiej. Około godziny 13. Strażniczka miejska, która przechodziła przed budynkiem usłyszała przeraźliwy krzyk młodej kobiety.

"Ponieważ po sąsiedzku mieści się posterunek straży miejskiej funkcjonariuszka wezwała pomoc i razem z kierownikiem referatu pobiegła do klatki schodowej, z której dochodził krzyk. Na pierwszym piętrze siedziała młoda dziewczyna z obficie krwawiącą raną ręki" - piszą w komunikacie funkcjonariusze.

"Wszystko wskazywało, że doszło do uszkodzenia tętnicy"

"Strażnicy natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe, a sami przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanej, która traciła przytomność. Ponieważ wszystko wskazywało, że doszło do uszkodzenia tętnicy, na rękę rannej założono opaskę uciskową. Kobietę ułożono w pozycji bocznej do przyjazdu karetki" - dodali.