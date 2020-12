Sprawę przemytu narkotyków do aresztu przejęła Prokuratura Krajowa. Przedłużony areszt dla "Słowika"

Śledztwo w sprawie grupy przestępczej złożonej z więźniów, strażników i adwokatów przejął 9 grudnia Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. - Postępowanie zostało przejęte do dalszego prowadzenia z uwagi na wielowątkowy i wieloosobowy charakter związany z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej oraz ujawnieniem poważnej przestępczości korupcyjnej - przekazał Dział Prasowy PK.

Narkotyki, psychotropy, pornografia

Andrzej Z., znany jako "Słowik", ma pozostać w areszcie do 14 marca 2021 r. Prokuratura zarzuca mu, że "w okresie od 2017 do 2019 roku kierował udziałem w obrocie znaczną ilością środków odurzających". Handel narkotykami miał się odbywać między innymi na terenie Aresztu Śledczego (AŚ) Warszawa-Białołęka.

Według prokuratury "Słowik" miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która korumpowała funkcjonariuszy służby więziennej, obracała środkami psychotropowymi, sterydami, narkotykami i alkoholem oraz trudniła się fabrykowaniem dokumentów "w celu utrudniania postępowań karnych". Jak informowaliśmy we wrześniu, do aresztu za pośrednictwem strażników miały trafiać także telefony komórkowe, służące przestępcom do kontaktu z półświatkiem bez potrzeby uzyskiwania zgód. Funkcjonariusze mieli ułatwiać więźniom także dostęp do pornografii.