Wytwarzają narkotyczną meskalinę. Kaktusy były ukryte w pluszakach

czytaj dalej

We wtorek 4 czerwca na placu Zamkowym odbędzie się wiec organizowany przez środowisko Platformy Obywatelskiej. Do udziału zachęcał jej przewodniczący Donald Tusk. "Wybraliśmy wolność i Zachód (...). Spotkajmy się, by tego nie stracić" - zapraszał premier. W związku ze zgromadzeniem mogą wystąpić zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów.