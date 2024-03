Przemysław Wipler wystąpił o uchylenie uchwały o Strefie Czystego Transportu. Kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców na prezydenta Warszawy złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Warszawy.

- Strefa Czystego Transportu (SCT) została w Warszawie wprowadzona z bardzo dużym pokrzywdzeniem mieszkańców i Polaków. Ratusz i miejscy urzędnicy zapomnieli o tym, że codziennie do Warszawy przyjeżdża 400 tysięcy osób (...) dziesiątkami tysięcy samochodów - powiedział Wipler.

Podkreślił, że ci ludzie przyjeżdżają do stolicy do sądów, instytucji kultury, urzędów publicznych. - I SCT w wersji, która została uchwalona wyklucza bardzo wielu Polaków z dostępu do urzędów - dodał. Zaznaczył, że jedna piąta tych samochodów nie spełnia norm proponowanej SCT.