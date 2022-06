Zmarł dziennikarz radiowy Przemysław "Jah Jah" Frankowski

czytaj dalej

Od czwartku (2 czerwca) w Garwolinie (Mazowieckie) większość ulicznych latarni świeci tylko od godziny 21 do północy. Wszystko przez galopujące ceny energii. Rachunek za niespełna pięć pierwszych miesięcy pochłonął niemal całość pieniędzy przeznaczonych na ten cel w całym roku. Burmistrz miasta napisał w mediach społecznościowych, że władze analizują różne możliwości. Czekają też na pomysły mieszkańców. Bo "co 17,5 tys. głów to nie jedna…".