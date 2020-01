Sprawdź, czy twoja nieruchomość została przekształcona

Ważne terminy

Warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie o przekształceniu do 30 listopada 2019 roku powinni najpóźniej do 31 stycznia zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). A po otrzymaniu informacji o wysokości należności - urząd ma na to 14 dni - wnieść opłatę jednorazową do końca lutego tego roku.