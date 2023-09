Przejście na Karowej coraz bliżej. Drogowcy rozstrzygnęli pierwszy przetarg

"Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Ostatecznie korzystniejszą ofertę złożyło Swarco Poland. Wartość prac została wyceniona na 348 703,00 zł. Dodatkowym kryterium była zadeklarowane przez wykonawcę wykonanie komputerowej symulacji ruchu, sporządzanie tygodniowych raportów o stanie zaawansowania prac oraz zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej. To zdecydowanie ułatwi nam kontrolowanie całego procesu i pozwoli na szybką reakcję w razie potrzeby" - poinformowali drogowcy.