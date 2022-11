Przejechał sto metrów z policjantem na masce. Areszt dla 26-latka za napaść i marihuanę w aucie

Młody mężczyzna jest podejrzany o czynną napaść na policjanta w Alejach Jerozolimskich. Z relacji służb wynika, że przejechał około stu metrów z funkcjonariuszem na masce pojazdu, co spowodowało, że spadł on na ziemię i doznał obrażeń. Okazało się, że zatrzymany był pod wpływem marihuany. Substancję znaleziono także podczas przeszukania pojazdu.

Do interwencji policji doszło kilka dni temu w Alejach Jerozolimskich. Podczas nocnego patrolu funkcjonariusze z Wydziału wywiadowczo-patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali 26-letniego kierowcę chevroleta. Powodem kontroli była jazda bez włączonych świateł mijania. Podczas legitymowania okazało się, że za siedzeniem kierowcy znajdują się foliowe worki. Mężczyzna nie był jednak w stanie wyjaśnić, do kogo należą, ani co jest w środku. Wówczas policjanci wezwali na miejsce dodatkową załogę.