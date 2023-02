Przejął tramwaj i przejechał kilka przystanków. Po badaniu trzeźwości stracił uprawnienia i pracę

O sprawie dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 13. - Na pętli Banacha motorniczy tramwaju linii 1 został przebadany na trzeźwość. Badania wykazało, że jest po spożyciu alkoholu. Na miejsce wezwano policję - przekazał nasz reporter. Jak udało mu się ustalić, motorniczy przejechał wcześniej kilka przystanków. Był to początek jego zmiany.

Przejechał kilka przystanków

- Motorniczy przystąpił do pracy, mając promile we krwi. Zostało to wykryte na ekspedycji, gdzie przeszedł rutynową kontrolę trzeźwości. W tego typu przypadkach następuje natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę. Motorniczemu odebrano też uprawnienia - powiedział Dutkiewicz. Potwierdził też, że motorniczy przejął tramwaj na placu Narutowicza, skąd dojechał do pętli przy Banacha.