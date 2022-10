Przedsiębiorca i pracownik z inspekcji pracy zatrzymani. Usłyszeli zarzut korupcji

czytaj dalej

Incydent na drodze rowerowej na moście Gdańskim. Zamykanie ścieżki na czas usuwania pajęczyn nie spodobało się pewnemu rowerzyście. Doszło do "gorącej wymiany zdań", w wyniku której wyrzucił on do Wisły pachołki, którymi teren prac zabezpieczali robotnicy.