Przedłuża się remont chodnika na moście Siekierkowskim. Trzeba skuć beton

Zarząd Dróg Miejskich informuje o przedłużającym się remoncie chodnika na moście Siekierkowskim. Przeprawa po południowej stronie jest obecnie zamknięta dla pieszych i rowerzystów, bo drogowcy muszą skuć beton po tym, jak okazało się, że jest w gorszym staniem niż przewidywali. Prace naprawcze mają potrwać co najmniej do połowy października.

Most Siekierkowski to jedna z najpopularniejszych warszawskich przepraw. Pozwala na krótszą podróż z Mokotowa czy Ursynowa na Pragę-Południe i odwrotnie, codziennie pokonują go dziesiątki tysięcy kierowców. Dużym uznaniem cieszy się także wśród pieszych i rowerzystów. "Ponieważ bezpieczeństwo i stan techniczny obiektów inżynierskich są dla nas szczególnie istotne, most regularnie przechodzi przeglądy i renowacje. O obiekcie nie zapomnieliśmy także w tym roku. Prace toczą się na nim od lipca" - przypomina w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.