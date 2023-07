"W Warszawie nie ma miejsca na antysemityzm". Rafał Trzaskowski podpisał deklarację

22.07.2021 | Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci. Przed przed pomnikiem Umschlagplatz złożono kwiaty Po raz 10. ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci 22 Lipca. Poświęcony jest on upamiętnieniu blisko 300 tysięcy żydowskich mieszkańców Warszawy, którzy latem 1942 zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. W tym roku jest on dedykowany nauczycielom, którzy w ekstremalnych warunkach nie tracili wiary w uczniów, w wartość i sens edukacji. Magda Łucyan | Fakty TVN