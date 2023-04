Przebudują wiadukty na Saskiej Kępie. Zaczną od wytyczenia przewiązek

Autobusy pozostaną na swoich trasach

Przewiązki i tymczasowe przystanki

Modernizacja Trasy Łazienkowskiej

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest firma WARBUD. Ich koszt to ok. 88,7 mln złotych. Umowa na wykonanie prac została zawarta 13 grudnia 2022 r. i przewiduje realizację inwestycji w ciągu 30 miesięcy, z czego pierwsze cztery miesiące to czas przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych.