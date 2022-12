W lutym ruszy przebudowa wiaduktu nad Globusową

Drogowcy rozpoczną w lutym remont wiaduktu nad Globusową. Konieczna jest wymiana starego ustroju nośnego konstrukcji, co spowoduje utrudnienia w ruchu. Podczas prowadzenia prac ulice w sąsiedztwie będą zamknięte. Przejezdna pozostanie Globusowa, ale nie będzie ona dostępna w pełnym zakresie.

Rozbiorą płytę i wzmocnią podpory

Drogowcy opisują też, jak będą przebiegały prace. W pierwszej kolejności wykonawca rozbierze część drogową wiaduktu. Będzie to wymagało sfrezowania asfaltu i demontażu barierek i balustrad, a na zakończenie zdemontowania obecnego ustroju nośnego wiaduktu drogowego i kładki dla pieszych.

Podczas badań stanu technicznego wiaduktu w ubiegły roku stwierdzono, że nie trzeba będzie usuwać podpór, czyli tak zwanych przyczółków. Drogowcy sprawdzili, jak kilka wywierconych kawałków betonu zachowało się w warunkach laboratoryjnych, między innymi podczas prób ściskania i rozciągania. Okazało się, że konieczne będzie jedynie częściowe skucie starej warstwy i dozbrojenie podpór, tak by były one przygotowane na ułożenie nowej konstrukcji płyty.

Wiadukt na Globusowej do remontu

Jak zapowiada ZDM, nowa konstrukcja nośna wiaduktu będzie zespolona, co oznacza, że stalowe belki będą połączone ze współpracująca żelbetową płytą pomostu. Dodatkowo w trakcie prac obiekt zyska przejściowe, jakich dotychczas nie było. Zmieni się też otoczenie - istniejący pas zieleni, zastąpią donice z zielenią. To dlatego, że według analiz drogowców, był on jednym z głównych czynników degradacji obiektu.