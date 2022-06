Wiadukt na Marywilskiej ma już ponad 50 lat. Zostanie przebudowany, czterech chętnych

"Propozycje są korzystne – aż trzy poniżej naszego kosztorysu, a jedna nieznacznie go przekracza" - zaznaczył ZDM. Rozstrzygnięcie przetargu, jak zaznaczył ZDM, powinno nastąpić w wakacje, a firma, która zostanie wybrana, na realizację powierzonego zadania będzie miała 45 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wybudowany ponad 50 lat temu

Wiadukt na ulicy Marywilskiej został wybudowany ponad 50 lat temu, kiedy to, jak zaznaczyli drogowcy, budowniczowie nie mieli jeszcze do dyspozycji wysokiej jakości materiałów. Inna była również technologia. Z tego powodu remont obiektu jest nieopłacalny, trzeba go wybudować od nowa.