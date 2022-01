Sokratesa miała być gotowa jesienią. Drogowcy podają nowy termin zakończenia przebudowy

Zwężoną ulicą Sokratesa pojedziemy dopiero na wiosnę. Przebudowa miała zakończyć się jeszcze w 2021 roku, ale drogowcy napotkali problemy z podziemną infrastrukturą. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich tłumaczy, że na tempo prac wpłynęło też rozszerzenie strefy płatnego parkowania na Ochocie i Żoliborzu. Pracownikom wykonawcy miał też dać się we znaki COVID-19.

Przebudowa ulicy Sokratesa ruszyła latem ubiegłego roku. Pod koniec listopada drogowcy układali już ścieralną warstwę asfaltu na południowo-wschodniej jezdni. Prace przeniosły się później na drugą jezdnię i zakładano, że całość będzie gotowa przed końcem 2021. Wcześniej wiceprezydent Michał Olszewski deklarował nawet, że roboty zakończą się jeszcze jesienią. Zarząd Dróg Miejskich poinformował jednak, że termin oddania inwestycji do użytku został przesunięty na wiosnę.

- W trakcie budowy trzeba było przeprojektować infrastrukturę sieci podziemnej, to był istotny element, jeśli chodzi o opóźnienie. W tym momencie Zakład Remontów i Konserwacji Dróg działa na drugiej połowie jezdni, tej północno-zachodniej. W miarę możliwości jakie daje pogoda, przebudowuje wpusty kanalizacji deszczowej, kończy konieczne prace rozbiórkowe - poinformował rzecznik prasowy ZDM Jakub Dybalski.

Jak zaznaczył, prace potrwają do wiosny. Ocenił, że nie będzie to raczej początek marca. Wskazał, że "potrzebna jest odpowiednia pogoda, żeby posadzić drzewa i całą zieleń".

Opóźniona przebudowa

Dybalski tłumaczył, że nie udało się zakończyć robót na Sokratesa, bo "ZRiKD jesienią był mocno zaangażowany w wyznaczanie SPPN na Ochocie i Żoliborzu". - Miał to robić latem, ale wojewoda wstrzymał uchwałę, wszystko się przesunęło i nałożyło na prace na Sokratesa. A to jest jednak, przynajmniej w istotnej części, przedsięwzięcie, w której kolejne elementy trzeba robić jeden po drugim. Z tego, co wiem COVID-19 też miał wpływ na możliwości wykonawcy - wskazał rzecznik.