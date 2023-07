Rusza przebudowa głównej arterii Odolan. Potrwa prawie dwa lata. "Zmiany w stylu sokratejskim"

- Jest to jeden z projektów, który był bardzo długo wyczekiwany - powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. - Dzisiaj (w poniedziałek - red.) ogłaszamy start tej inwestycji. Kontraktowe 20 miesięcy to czas, w którym będą utrudnienia. Są one niezbędne, żeby ten projekt zrealizować - podkreślił.