– Właśnie podpisaliśmy z firmą Skanska umowę na przebudowę kwartału miasta z ulicami Złota i Zgoda, ale też fragmentem Jasnej i Domem pod Orłami – przy ul. Sienkiewicza. Wszystko to będzie wyglądało inaczej, posadzimy tutaj setki drzew, mnóstwo klombów, będą też fontanny. Naprawdę to miejsce zmieni się nie do poznania i jest to oczywiście tylko fragment tych zmian, które proponujemy tu, czyli w ścisłym centrum miasta – mówi, cytowany przez ratusz w komunikacie Rafał Trzaskowski.