Wyremontują ulicę przy Muzeum Powstania Warszawskiego

W poniedziałek w dwóch dzielnicach rozpoczną się remonty. Wieczorem drogowcy zamkną ulicę Przyokopową na Woli, a kolejarze przebudowujący tory na Olszynce Grochowskiej zamkną przejazd na ulicy Chłopickiego.

Chodzi o remont nawierzchni ulicy Przyokopowej w sąsiedztwie Muzeum Powstania Warszawskiego. Prace rozpoczną się w poniedziałek wieczorem. Przez nieco ponad dwie doby ulica będzie nieprzejezdna.

Jakie utrudnienia na Woli?

"Dzielnicowi drogowcy przeprowadzą swoje prace w tygodniu. Wszystko po to, by nie utrudniać dojazdu do muzeum w weekend, kiedy placówkę odwiedza najwięcej osób" - wyjaśnił stołeczny ratusz.

Jezdnia wzdłuż muru muzeum, aż do ulicy Grzybowskiej, zostanie zamknięta dla samochodów w poniedziałek, 25 września, około godziny 20. Na odcinku od Prostej do muzeum zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Z tego powodu nie będzie można tam zaparkować. Do Grzybowskiej będzie można dojechać ulicą Karolkową. Utrudnienia dla kierowców zakończą się w czwartek, 28 września, około godziny 4.

Remont na Olszynce Grochowskiej

Kolejarze przebudowujący tory na Olszynce Grochowskiej zamkną w poniedziałek, 25 września, przejazd na ulicy Chłopickiego. W tym czasie kierowcy jadący od strony Chełmżyńskiej lub z ulicy Dudziarskiej nie pokonają torowiska.

Jadący ulicą Chłopickiego od strony Chełmżyńskiej nie przejadą przez tory w kierunku Dudziarskiej. Powinni pojechać ulicą Chełmżyńską do Marsa. Z kolei wyjeżdżający z Dudziarskiej będą musieli kierować się do ulicy Makowskiej. Prace na przejeździe potrwają do połowy października.

"Autobusy linii 225 będą kursowały trasą podstawową, ale z pominięciem ulic Chłopickiego i Dudziarskiej. W czasie zamknięcia przejazdu kolejowego nie będą funkcjonowały przystanki: Szeroka 01 i 02, Areszt Śledczy Grochów 01 i 02 oraz Os. Dudziarska 01" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

