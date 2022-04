Długi weekend bez ulicy Sokratesa. Kiedy otwarcie?

Powoli dobiega końca remont ulicy Sokratesa. Jak informował na początku kwietnia Zarząd Dróg Miejskich, harmonogram prac na Sokratesa zakłada prace do końca czerwca, jednak niewykluczone, że ruch zostanie tam wznowiony już na początku maja. To kolejny termin zakończenia prac, wcześniej miałaby to być jesień 2021 roku, a potem wiosna 2022.