Zamkną skrzyżowanie na Ursynowie. Ostatni etap przebudowy

czytaj dalej

Eleganckie złote neony pojawiły się w podcieniach jednego z budynków przy placu Konstytucji. Ich twórcy nawiązali estetyką do socrealistycznych instalacji z lat 50. i 60. XX wieku. Rozświetlają one wejście do prywatnej kliniki stomatologicznej. Rezygnację z typowych banerów reklamowych pozytywnie ocenia stołeczny konserwator zabytków.