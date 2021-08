Rozpoczynają się prace na rondzie Dmowskiego

Stołeczny ratusz zapowiedział początek prac na rondzie Dmowskiego. Dziewiątego sierpnia zmieni się organizacja ruchu w obrębie ronda. Przesunięte zostaną niektóre przystanki komunikacji miejskiej.

Dziewiątego sierpnia drogowcy zaczną rozstawiać sprzęt. Wygrodzone zostaną skrajnie prawe pasy jezdni Marszałkowskiej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Widok, które w pierwszym etapie robót zostaną wyłączone z ruchu. Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział, że podczas planowanych na najbliższe pół roku prac nie będzie zamykać ronda w całości.

Zmiany w ruchu od dziewiątego sierpnia

Zgodnie z nową organizacją ruchu, obowiązującą od dziewiątego sierpnia, na dojazdach do ronda Dmowskiego, zarówno od strony pl. Bankowego, jak i pl. Zbawiciela, kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy. Możliwość skrętu w prawo z ul. Marszałkowskiej w Al. Jerozolimskie zostanie utrzymana – manewr ten będzie odbywał się z prawego pasa, który dziś służy wyłącznie do jazdy na wprost. Ponadto na Marszałkowskiej w rejonie ul. Widok (pod Domami Towarowymi) i pomiędzy Nowogrodzką a Żurawią oraz na Nowogrodzkiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, dotyczący także wyznaczonych miejsc postojowych.

Nowogrodzka po obu stronach Marszałkowskiej zostanie fragmentami zwężona. Zmienią się zasady parkowania i organizacja ruchu pieszych. Zakaz wjazdu w Nowogrodzką od strony Poznańskiej obowiązywać będzie także rowerzystów.

Zmiany odczują również korzystający z przystanku autobusowego Centrum 01. Zostanie on przesunięty w stronę Żurawiej, za Nowogrodzką. Autobusy w tym miejscu będą zatrzymywać się na jezdni, a nawierzchnia zatok postojowych zostanie podniesiona do poziomu chodnika. W związku z tym nieznacznie zmieni się tam przebieg drogi dla rowerów.

Utrudnienia dotyczyć też będą ruchu pieszego. Zwężone zostaną chodniki przed hotelem Novotel (wraz z zatoką parkingową) i przed dawnym budynkiem Cepelii - utrzymane zostaną przejścia o szerokości trzech metrów po stronie budynków. Częściowo wygrodzone zostaną także wyjścia z przejść podziemnych. Dojście z przejścia podziemnego do przystanku Centrum 06 w Al. Jerozolimskich zostanie zwężone do trzech metrów, a szerokość dojścia na plac przed stacją metra Centrum (tzw. patelnię) z Marszałkowskiej od strony pl. Defilad zmniejszy się do półtora metra.

9 sierpnia rozpoczną się prace na rondzie Dmowskiego UM Warszawa

Kolejne etapy pracy przy rondzie Dmowskiego

Ratusz zapowiada, że taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 26 września. Do tego czasu wykonawca będzie regulował i częściowo wymieniał krawężniki do miejsc, w których zostaną utworzone naziemne przejścia dla pieszych. Od końca sierpnia przez około półtora miesiąca analogiczne prace, związane z przebudową przystanków tramwajowych, prowadzone będą po drugiej stronie jezdni ul. Marszałkowskiej. Kierowcy nie będą wtedy mogli korzystać ze skrajnych lewych pasów, a skręcanie w lewo w Al. Jerozolimskie będzie się odbywać z pasów lewych, z których dziś można jechać tylko na wprost.

Zwieńczeniem prac na ul. Marszałkowskiej będzie wymiana nawierzchni na dojazdach do ronda Dmowskiego na ok. 150-metrowym odcinku. Balzola asfaltowanie planuje na połowę października – zostanie przeprowadzone w jeden weekend, w trakcie którego wloty do ronda zostaną zamknięte.

Następnie roboty przeniosą się na Al. Jerozolimskie. Tam wykonawca również planuje najpierw wyłączyć z ruchu skrajne prawe pasy, a potem - skrajne lewe. Także tutaj jako ostatnia zostanie wymieniona nawierzchnia. Wykonawca chce to zrobić w jeden z weekendów na przełomie listopada i grudnia, ale jak zaznaczają urzędnicy ze względu na jesienną porę prace uzależnione będą od warunków atmosferycznych.

Koniec prac przy rondzie jest planowany na przełomie 2021 i 2022 r.

Nowe Rondo Dmowskiego - grafika Urząd Miasta Warszawy

Cztery przejścia dla pieszych

Zmiany na rondzie są ukierunkowane na poprawę sytuacji pieszych. Ich głównym celem będzie budowa czterech naziemnych przejść z azylami pomiędzy jezdniami. Po przebudowie osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z dziećmi w wózkach będą mogli przedostać się na drugą stronę jezdni bez konieczności schodzenia do przejścia podziemnego. Zmieni to również sytuację pasażerów, którzy nie będą zmuszeni do schodzenia do podziemi, by wydostać się z przystanków.

Urzędnicy zapowiedzieli wcześniej, że sygnalizacja świetlna na zebrach będzie podłączona do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, a czas "zielonego" będzie na tyle długi, aby piesi mogli przejść przez obydwie jezdnie bez zatrzymywania się.

Zebry zostaną wyznaczone po każdej z czterech stron skrzyżowania, ale od samego ronda będą oddalone o jakieś 150-200 metrów: - przez Marszałkowską po północnej stronie, przy ul. Widok. Zaplanowany jest tu także przejazd rowerowy i odcinek drogi rowerowej do ul. Widok (z kontraruchem rowerowym), a z drugiej strony rowerowe połączenie do ul. Poznańskiej; - przez Aleje Jerozolimskie po zachodniej stronie, na wysokości ul. Poznańskiej. Tu także powstanie przejazd rowerowy prowadzący w ul. Poznańską (z kontraruchem rowerowym); - przez Marszałkowską po południowej stronie, na wysokości ul. Nowogrodzkiej, z kolejnym przejazdem rowerowym wzdłuż ul. Nowogrodzkiej (z kontraruchem rowerowym); - przez Aleje Jerozolimskie po wschodniej stronie, na wysokości ul. Parkingowej.

Ratusz tłumaczy, że wyznaczenie przejść bezpośrednio przy wlotach skrzyżowania byłoby możliwe wyłącznie w przypadku likwidacji ronda oraz przebudowy wyjść z podziemi i podnośników windowych. Takie zmiany są jednak w planach. Ich realizacja ma być zgrana z zapowiadanymi przez PKP pracami na linii średnicowej.

Wykonawca prac będzie miał również za zadanie przebudowanie przystanków tramwajowych. Zostaną one poszerzone i przedłużone, a przy wejściach na perony pojawią się łagodne rampy.

Co zmieni się na rondzie Dmowskiego? ZDM

Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl