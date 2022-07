Krucza zmieni się w zielony pasaż. Drogowcy szukają projektanta

Drogowcy szukają pracowni, która przygotuje projekt wykonawczy metamorfozy Kruczej. Śródmiejska ulica ma zmienić się w szeroki pasaż otoczony zielenią. Ruch kołowy będzie uspokojony i przeniesiony na jednopasmowe jezdnie po bokach deptaku.

Podstawą do wytyczenia kierunku przebudowy Kruczej są analizy ruchu wykonane na odcinku od Alej Jerozolimskich do Pięknej. Eksperci sprawdzili, jak w godzinach szczytu kształtuje się natężenie ruchu w tym rejonie. Pozwoliło to określić, jaki wariant zmian będzie najlepszym rozwiązaniem. Według wyników przytaczanych przez ratusz, nadanie drodze śródmiejskiego charakteru nie wpłynie na płynność ruchu. "Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ulica Krucza stała się deptakiem pośrodku z jezdniami ulokowanymi po jego bokach" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowy wygląd ulicy zostanie określony w projekcie wykonawczym. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na przygotowanie takiego dokumentu. Zainteresowani mają czas na składanie ofert do 9 sierpnia. Zwycięzca będzie miał 16 miesięcy na wykonanie zadania. Urzędnicy szacują, że przebudowa powinna ruszyć w 2023 roku.

Przetarg ma cztery części. Oznacza to, że oprócz projektanta Kruczej, wybrane zostaną także pracownie, które przygotują projekty wykonawcze przebudowy ulic: Okrzei (na całej długości), Chodeckiej (na odcinku między ulicami Balkonową a Matki Teresy z Kalkuty) oraz drogi dla rowerów w alei Solidarności (między al. Jana Pawła II a ul. Leszno).

Krucza przejdzie wkrótce metamorfozę ZDM

Krucza "ma ogromny potencjał"

Dziś Krucza jest szeroką arterią - miejscami ma cztery lub pięć pasów ruchu, choć nie pełni ważnej roli komunikacyjnej. Zaprojektowano ją w latach 50. z zamysłem, by była główną osią socrealistycznej dzielnicy centralnej. Z obserwacji drogowców wynika, że obecnie znaczną część Kruczej kierowcy wykorzystują do skośnego parkowania w zatokach i na chodnikach. "Taka szerokość miejsca do poruszania się aut staje się dziś zbędna w obliczu zakończonej przebudowy placu Pięciu Rogów, która w jego najbliższym sąsiedztwie ruch całkowicie zmieni, a w nieco dalszym - zmniejszy" - zaznaczono w komunikacie.

Drogowcy zmierzają do tego, by nadać ulicy śródmiejski charakter. Planują, że środek jezdni zajmie szeroki na kilkanaście metrów pieszy pasaż, zacieniony wysokimi szpalerami drzew. "Ruch samochodów zostanie uspokojony, auta pojadą jednopasmowymi jezdniami po obu stronach pasażu. Skrzyżowania z ulicami poprzecznymi nie będą przejezdne, w zamian na odcinku od Pańskiej do Alej Jerozolimskich pojawią się zawrotki" - zapowiadają.

- Obecna Krucza ma ogromny potencjał. Mogłoby się tam wiele wydarzyć. Jednak w tej chwili jej dominującą funkcją jest komunikacja. A szkoda, bo to ulica o bardzo ładnym przekroju, są szerokie chodniki, które dają wiele możliwości - powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w ratuszu.

Zwróciła uwagę, że same chodniki nie wystarczą. - Musimy szukać bardziej kameralnej skali, aby usługi takie jak gastronomia mogły się rozwinąć. Stąd też pomysł na Kruczą, aby wprowadzić tam dużo nowej zieleni w nieco innym przekroju, niż jest to w innych miejscach w Warszawie. Chcielibyśmy, aby ta zieleń szła osiowo, a chodniki pozostały do użytku tych funkcji, które mieszczą się w pierzejach budynków. To dla nas eksperyment, ale mam nadzieję, że spodoba się on warszawiakom - wyjaśniła.

Po metamorfozie Krucza ma być przestrzenią "przyjazną dla wszystkich oraz miejscem sprzyjającym rozwojowi usług i gastronomii". W ramach przebudowy powstaną brakujące przejścia dla pieszych (od wielu lat apelowali o nie mieszkańcy Śródmieścia), infrastruktura rowerowa i zieleń.

Nowe Centrum Warszawy

Przebudowa Kruczej jest elementem Nowego Centrum Warszawy, czyli planu przemiany centralnej części stolicy, obiecywanego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

We wtorek do użytku oddany został odmieniony plac Pięciu Rogów, czyli skrzyżowanie ulic: Chmielnej, Zgoda, Brackiej i Szpitalnej.

W planach jest przebudowa Zgody i Złotej, Marszałkowskiej od placu Konstytucji do placu Bankowego, a także okolic placu Trzech Krzyży. Trwa również budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w pobliżu Pałacu Kulturyi Nauki. Ratusz zamierza przebudować również Aleje Jerozolimskie, podczas gdy kolejarze będą w ciągu najbliższych lat remontować tunel średnicowy.

Dotychczas udało się przebudować ronda Czterdziestolatka i Dmowskiego, gdzie powstały naziemne przejścia dla pieszych.

