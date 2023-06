Szersze przystanki, węższa ulica. Tramwajarze szykują zmiany w alei Jana Pawła II

Tramwaje Warszawskie przebudują aleje Jana Pawła II na odcinku od alei "Solidarności" do placu Grunwaldzkiego. Torowiska mają być zielone, przystanki szersze, a ulica zwężona do dwóch pasów ruchu w każdą stronę (ale z osobnymi lewoskrętami). Po obu stronach arterii wytyczone zostaną ścieżki rowerowe. Rozpoczęcie inwestycji tramwajarze planują na 2028 rok.

Zmiany na Jana Pawła II obejmą poszerzenie przystanków. "Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy i opiekunowie z dziećmi w wózkach będą mogli wygodnie wsiąść do tramwaju. Będą one na tyle szerokie, że będzie możliwy na nich montaż wiat" - informuje Tramwaje Warszawskie.

Poszerzą przystanki

Na ulicy Stawki pojawią się wspólne przystanki dla tramwajów i autobusów. Przy skrzyżowaniu z Jana Pawła II będą one miały formę wydzielonych peronów. Przy Dzikiej zaplanowano tzw. przystanki wiedeńskie, czyli podniesiony fragment jezdni, pozwalający pasażerom wygodnie wsiadać do tramwajów i autobusów. To rozwiązanie techniczne jest stosowane tam, gdzie tory przebiegają w jezdni i nie ma miejsca na wydzielone wysepki przystankowe.