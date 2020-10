Niezwykły mural w Śródmieściu. "Przypomina o wyrwie, jaką uczyniły druga wojna światowa i Holokaust"

Wielka Synagoga, Pasaż Simonsa

W dolnej części projektu znajdziemy to, co z przetrwało do dziś: drzewa w parku Krasińskich, wieżę kościoła św. Augustyna, symbolicznie stojącą po wojnie w morzu ruin, kościół z placu Grzybowskiego, Synagogę Nożyków, czy Grubą Kaśkę na Tłomackiem. – Na dole znajdujemy się również my, mogąc jedynie zadumać się nad wspomnieniem dawnej wielokulturowej Warszawy – dodaje artysta.