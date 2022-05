Prowadziła wózek z niemowlakiem i "chwiała się na nogach". Policja: miała blisko trzy promile

Do interwencji policji doszło w środę po południu. Alarm wszczął mężczyzna, który w rejonie placu Hallera zauważył idącą chwiejnym krokiem kobietę z wózkiem. - Obawiając się, że może być nietrzeźwa ujął ją, a następnie zadzwonił na numer alarmowy - wyjaśnia Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze wylegitymowali kobietę. - Była to 40-letnia mieszkanka dzielnicy. W wózku spało jej miesięczne dziecko. Policjanci wyczuli od kobiety woń alkoholu, mówiła ona w sposób bełkotliwy, jej wypowiedzi były nielogiczne, chwiała się na nogach. Policjanci wywnioskowali, że kobieta wyszła na spacer z synkiem. Nie chciała jednak poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - relacjonuje Onyszko.

Kobieta trafiła do izby wytrzeźwień

- Mundurowi próbowali skontaktować się z partnerem kobiety i jednocześnie ojcem dziecka, jednak bezskutecznie. Ponieważ kobieta nie mogła dalej sprawować opieki nad swoim synkiem, policjanci udali się z nią do jej mieszkania po mleko dla dziecka, a następnie do komendy przy ulicy Jagiellońskiej. Tam 40-latka została zbadana alkomatem, który wykazał, że miała ponad 2,8 promila w wydychanym powietrzu - zaznaczyła.

Sprawą zajęli się policjanci Wydziału ds. nieletnich i patologii, którzy powiadomili sąd rodzinny i nieletnich oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. - Na miejsce wezwano również karetkę pogotowia celem oceny zdrowia maluszka. Do czasu przyjazdu ratowników to dyżurna jednostki opiekowała się chłopcem, nakarmiła go i nie szczędziła mu czułości - podała Onyszko.